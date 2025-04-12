Antalya’dan mesaj 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna değinerek, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı son dönemde arttırdık. Adada, adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışında konuştu.

Yeniden Asya Açılımı ile Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişareleri her geçen gün arttırdıklarını belirten Erdoğan, Afrika ortaklık politikasıyla da kazan-kazan yaklaşımıyla işbirliklerinin geliştiğini kaydetti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yoğun çabalarıyla son yıllarda entegrasyon noktasında önemli adımlar atan Türk Devletleri Teşkilatı bu işbirliğimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılarda bulunuyor. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı son dönemde arttırdık. Adada, adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz.”



Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025, 10:05