Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna değinerek, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı son dönemde arttırdık. Adada, adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz” dedi.
Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışında konuştu.
Yeniden Asya Açılımı ile Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişareleri her geçen gün arttırdıklarını belirten Erdoğan, Afrika ortaklık politikasıyla da kazan-kazan yaklaşımıyla işbirliklerinin geliştiğini kaydetti.
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ülkemizin yoğun çabalarıyla son yıllarda entegrasyon noktasında önemli adımlar atan Türk Devletleri Teşkilatı bu işbirliğimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılarda bulunuyor. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı son dönemde arttırdık. Adada, adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz.”
Antalya’dan mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğinin tescili çabamızı sabırla sürdüreceğiz" dedi, Başbakan Üstel memnuniyetini dile getirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna değinerek, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı son dönemde arttırdık. Adada, adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz” dedi.
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 6 saat Önce
Türk Devletleri elbette GKRY de elçilik açabilirler. Hatta her ülke her ülkede bir elçilik açmalıdır. AMA DOGRUSU: ONCE KKTC'DE SONRA GKRY'DE ELCİLİK ACMALARİ İDİ.. GALİBA BU ULKELER İCİN MİLLİYET DEGİL DE, PARA ONEMLİYMİS. YANİ; TEK MİLLET BİLMEM KAC DEVLET DEYİMİ HİKAYE OLMUS...!
Çabaların sonucu o Türk Devletleri Rum Tarafinda elçilik açtı. Daha da boş boş atip tutuyorsun. Sanki Yütkiyedeki CEHALET gubi kimse senden başkasını duymuyor! Hayret birşeysin, Türkiyedeki CAHİLLER gibi..