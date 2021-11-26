2 can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 228 Covid-19 testi yapıldı, 233' ü yerel, 297 pozitif vakaya rastlandı, 64 yaşındaki Ayer Mustafaoğlulları ile 74 yaşındaki Halil Koday hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta dün 74 bin 277 testten 489’u pozitif çıktı, can kaybı olmadı.

KKTC’de dün tespit edilen vakaların 2’si kişi yurt dışından geldi, 62’si daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve gözetim altında bulunuyordu.

233 yerel vakanın 100’ü Lefkoşa, 71’i Girne, 34’ü Gazimağusa, 12’si Güzelyurt, 15’i İskele, 1’i Lefke’de tespit edildi. Bugün ayrıca 197 covid-19 hastası taburcu edildi.

Dünkü testlerle şimdiye kadar ülkede ilk günden bu yana yapılan toplam Covid-19 testi 4 milyon 6 bin 30’a, tespit edilen toplam vaka sayısı 27 bin 425’e yükseldi. Bugün taburcu olanlarla taburcu edilen vaka sayısı 24 bin 447’e çıktı.

Şu anda ülkede tedavisi devam eden vaka sayısı 2 bin 980, Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 75, merkezi karantinadaki vaka sayısı 2 bin 885 olarak açıklandı.

Hayatını kaybedenlerle ülkede şu ana kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı.



Şu anda Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda 20 hasta bulunuyor.

6 bin 773 aşı yapıldı

Ülke genelinde dün 6 bin 773 covid-19 aşısı yapıldı.

Son 24 saatte toplam 593 bileklik takıldı, 567 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Şu anda toplam 7 bin 232 bilekliğin takibi yapılıyor. Şu ana kadar takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 86 bin 204 olarak açıklandı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün 74 bin 277 testten 489’u pozitif çıktı; can kaybı olmadı.

Pozitiflik oranının yüzde 0.66 olarak açıklandığı Güneyde hastanede tedavi gören 110 hastadan 42’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hastaların yüzde 60’ının aşısız olduğu da belirtildi.