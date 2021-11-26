İlk defası değil

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da oğulları sigara içtiği gerekçesiyle eski eşiyle tartışan Muzaffer Önbıçak’ın şiddete başvurduğu iddia edildi. Zanlının önceki eski eşiyle tartıştığı, ardından boğazından ittirip yere düşürmek suretiyle ciddi şekilde darp ettiği açıklandı.

Olayın 22 Ekim’de gerçekleştiği, Önbıçak’ın ise önceki gün tespit edildiği belirtildi.

Zanlı dün darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlının darp suçundan sabıkası olduğu açıklandı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Meltem Uçar, zanlı Muzaffer Önbıçak’ın 22 Ekim 2021 tarihinde ikametgâhının salon kısmında, eski eşiyle oğullarının sigara içtiği gerekçesiyle sözlü olarak tartıştığını söyledi. Polis, zanlını daha sonra, tartışma neticesinde eski eşini boğazından ittirip yere düşürmek suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

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Polis memuru Meltem Uçar zanlı hakkında aynı gün derdest emri temin edildiğini ancak zanlının24 Kasım 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.Zanlı Önbıçak’ın benzer sabıkası olduğunu ve yine 2021 yılı içerisinde işlediği “Ciddi darp” meselesinden dolayı teminata bağlandığını da anımsatan Uçar, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlı Muzaffer Önbıçak’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması,5 bin TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.