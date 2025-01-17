Yerel üretime destek

Güney Kıbrıs’ta ‘Kıbrıs Savunma Sanayi Konseyi’ kurulmasına ilişkin öneri, Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Haravgi gazetesi Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın konuyla ilgili açıklamasına dayanarak ilgili kararın, yerel savunma sanayinin ileriye götürülmesi ve desteklenmesi amacıyla alındığını yazdı.

Savunma Sanayi Konseyi Başkanı'nın, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, üyesinin ise Savunma Bakanlığı Savunma Olanaklarının Geliştirilmesi ve Genel Tedarik Müdürlüğü yetkilisi Dr. Panayiotis Hacıpavli’nin olacağını yazan gazete, konseye ayrıca KIbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KEVE) Stavros Stavru, Sanayi ve İşadamları Federasyonu (OEV) Başkanı Antonis Antoniu, Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkez Kurulu (KSEEK) Başkanı Tasos Kunudis, akademisyen Varnavas Sergidis gibi isimlerin de atamasının yapıldığını belirtti.

Habere göre konseyin, hükümetin savunma sanayi alanındaki politikalarının planlanmasında temel seçenekleri önermesiyle, danışma niteliğinde olacağı da ifade edildi.

Savunma Bakanı Vasilis Palmas, konseyin esas yetkilerinin, savunma araştırma, teknoloji ve sanayisinin geliştirilmesi, savunma ve güvenlik alanlarında savunma sanayinin milli hedeflerle uyumlu hale getirilmesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) milli savunma olanaklarının ve teknolojilerinin geliştirilmesi, uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ile iş birliği yapılması, RMMO’nun ilgi duyduğu alanlarda yerli savunma sanayi üretim birimlerinin geliştirilmesi için yatırımların ileriye götürülmesi gibi konularda Rum Yönetimi Başkanı’na öneriler sunmak olduğunu söyledi.