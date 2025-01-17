Sosyal sorumluluk örneği

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek, bağışta bulundu.

Açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyeleri, huzurevi sakinlerine moral vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yaşlılarla bir araya geldi.

Ziyarette, huzurevi sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla KKTC Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Servet Şahan ve eşi Melek Şahan tarafından klima bağışlanırken, battaniye, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketleri huzurevine teslim edildi.

Ziyarette ayrıca, huzurevinin bakım ve yenileme ihtiyaçları değerlendirilerek, gerekli çalışmalar için hazırlıklara başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin her zaman yaşlıların yanında olduğu ve bu tür sosyal sorumluluk projelerinin sürdürüleceği ifade edildi.

Dernek, Küçük ve Denktaş'ı andı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Özgürlük ve Varoluş Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölüm yıldönümlerinde andı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri, yaşamını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adamış KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve milli mücadele yıllarında topluma öncülük etmiş, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret etti, anıtlara çelenk bırakarak liderlere saygılarını sundu.

