Toplantı bugün başlıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat atandı.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat'ın atanmasına karar verdi.”

Komisyon bugün toplanıyor

Öte yandan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün toplanacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Asgari ücret son olarak 1 Eylül 2024’te brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlenmişti.

