Yıllık gider 1.5 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ta sosyal sigortalar dairesinin yaşlılık maaşlarıyla (emekli maaşı) ilgili giderlerinin son yıllarda önemli bir artış gösterdiği ve 2010 yılından 2021 yılına kadar yaşlılık maaşlarıyla ilgili giderlerin yaklaşık 1 milyar Euro’dan 1.54 milyon Euro’ya yükseldiği haber verildi.

Buna paralel olarak 2017-2021 yılları arası dönemde, toplam emeklilik maaşlarıyla ilgili harcamalarda 240 milyon Euro artış meydana geldiğini yazan Politis gazetesi, sosyal sigorta dairesinin gelirlerinin 2020 yılının sonunda ise 1.78 milyar Euro’ya ulaştığını kaydetti.

Yayımlanan verilere göre, 2021 yılında Güney Kıbrıs’ta 125 bin 784 emekli bulunduğunu ve bu kişilerin yaşlılık maaşlarıyla ilgili yıllık giderlerin 1.25 milyar Euro’a ulaştığını yazan gazete, 2020 yılının sonunda yaşlılık maaşlarıyla ilgili yıllık harcamaların 1.1 milyar Euro, 2013 yılı sonunda ise 880 milyon Euro olduğunu belirtti.

2013 yılı sonunda, emeklilik maaşı alan emeklilerin sayısının 100 bin 594, 2021 yılı sonunda ise bu rakamın 125 bin 784 olduğunu belirten ve 10 yıllık bir zaman diliminde yaşlılık maaşı alan emeklilerin sayısında yüzde 25 artış meydana geldiğini kaydeden gazete, AB Troykasının 2012 yılında, bütçe düzenlemesi memorandumunun sonuçlandırılması çerçevesinde, emeklilik sınırının 67 yaşına kadar yükseltilmesini istediğini, ancak bunun kabul edilmediğini anımsattı.