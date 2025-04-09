Yoğun hazırlık

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Nahyan’ın önemli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki bakanın programlarının farklı olduğunu, ancak Doğu Akdeniz bölgesi ile Suriye’deki gelişmeleri görüşmek için bir araya geldiklerini yazdı.

Gazete, iki bakanın özellikle Suriye konusuna ağırlık verdiklerini ve Fransa’nın birkaç gün önce açıkladığı, Güney Kıbrıs’ın da özel rolü olan ve İsrail’i ilgilendiren yol haritasını ele aldıklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs ile İsrail’in, Türkiye unsuru ve Türkiye'nin Suriye konusuna müdahil olmasıyla da ilgilendiğini belirten gazete, Suriye konusunun BAE tarafından da ilgi gördüğünü yazdı.

Gazete, Kombos’un BAE temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Abdullah Bin Zayed El Nahyan ile görüştüğünü, görüşmede, Güney Kıbrıs ile BAE arasındaki iş birliğinin ileri götürülmesi ile bölgesel gelişmelerin ve küresel tehditlerin ele alındığını belirtti.

Temasları çerçevesinde BAE Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al Haşimi’yle de görüşen Kombos, Haşimi ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, istikrar ve iş birliği için ilerletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.