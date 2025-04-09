-Girne – Lefkoşa Anayolu Dikmen civarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Gölge Operasyonu”nda; 650 gram sentetik cannabinoid ve 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Letonya uyruklu Dmitrijs Bojakovs tutuklandı. Güney Kıbrıs’ta yaşayan Dmitrijs Bojakovs’ın kuzeye uyuşturucu bırakmaya geldiği, ihbar üzerine yakalandığı öğrenildi.

Operasyon 7 Nisan 2025 tarihinde, saat 16.30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne – Lefkoşa anayolundan Dikmen’e giden tali yolda gerçekleştirildi. Yol kenarında park halindeki NEE 021 plakalı araçta yapılan kontrolde 650 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü Dmitrijs Bojakovs tutuklandı. Sorgulanan zanlı ifadesinde 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Dikmen’de bir konuma bıraktığını itiraf etti. Zanlının göstermiş olduğu konumda yapılan aramada 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındı.