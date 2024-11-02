Yoğun hazırlık

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis; ABD Başkanı John Biden ile Beyaz Saray’da görüştükten hemen sonra Yunanistan’a gitti. Hristodulidis, Başbakan Kiriakos Mitsotakis’e Oval Ofis’teki görüşmesi ve 15 Ekim’de New York’ta gerçekleşen gayriresmi yemek hakkında bilgi verdi.

Genişletilmiş gayriresmi konferanslar için hazırlıkların yapılan kritik bir dönemde Kıbrıs sorununun, Hristodulidis-Biden görüşmesinde gündem dışında kaldığına dikkat çeken Rum basını, dün Atina’da Mitsotakis’in ise Kıbrıs sorununa, Hristodulidis’in ise bölgesel role atıf yaptığına işaret etti.

Rum basını, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan dengi Yorgos Yerapetridis ile 8 Kasım’da Atina’da yapacağı görüşme öncesinde görüş alışverişinde bulunan Hristodulidis ile Mitsotakis’in, Kıbrıs sorunu, Türkiye AB ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini Hristodulidis’in Washington ziyaretinin yarattığı dinamiğin üzerine inşa etmek istediğine dikkat çekti.

Fileleftheros, “Dinamiğin Üzerine Bina Ediyorlar… Lefkoşa ve Atina Devam Ettirmek İstiyor” başlıklı manşet haberinde Yunanistan Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmenin, Hristodulidis’in Mitsotakis’e Washington görüşmelerinin sonuçları hakkında bilgi verme haricinde Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının görüşmesi öncesinde görüş alışverişinde bulunmayı da hedeflediğini yazdı.

Habere göre, Rum ve Yunan hükümetleri, son dönemde şekillenen gelişmelerin Türk-Yunan diyaloğuyla ilgili de “olumlu bir alan yarattığı” görüşünde. Haberde şu değerlendirmede bulunuldu: "Rum yönetimi ABD’nin Kıbrıs sorunundaki yaklaşımını ve sorunun çözüm şekli ile Orta Doğu’daki bölgesel durumu bağdaştırmasını çok önemli buluyor. ABD’nin bu yaklaşımının Türkiye’ye, Kıbrıs sorunundaki tutum ve taleplerini değiştirmesi yönünde güçlü bir işaret verebileceğine inanıyor. ABD Başkanı’nın Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili açıklamasının da iki devlet çözümüne dair Türk politikasına başka olanak tanımadığına da inanıyor."