Moral verdi

Adaya günübirlik ziyaret gerçekleştiren Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik alanında işbirliğinin yanı sıra Tapu Eylem Planı üzerine hazırlanan anlaşmaları imzalarken ‘üreten, kalkınan ve kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için’ çalıştıklarını söyledi.

Kısa süreli ziyaret çerçevesinde külliye inşaatını da ziyaret eden Bakan Kurum; Cumhurbaşkanlığı ve Meclis inşaatının yılbaşına kadar, Millet Bahçesi ve Cami inşaatının ise Haziran 2025’e kadar tamamlanacağını belirtti. Kurum; tapu yanında sosyal konutla ilgili adımların atılacağını da kaydetti.

3 protokole imza atıldı

Türkiye ile KKTC arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini daha da güçlendirecek 3 protokole imza atıldı.

Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz katıldı.

Törende Türkiye ile KKTC arasında "KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol","Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi", "KKTC 2024-2025 Tapu Eylem Planı" adlı 3 protokole, Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC adına ise Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve ilgili bakanlar imza attı.

Bakan Kurum, tören sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kıbrıs Türk halkının itibarı, refahı ve gelişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Kurum, "Ortak gelecek için çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Çevre ve şehircilik alanlarında atılan imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kurum, KKTC'nin daha müreffeh bir seviyeye çıkarılması için projelerin artarak devam edeceğini söyledi.

Yüksek Mahkeme binası için ihale

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi inşaatının yılbaşına kadar, millet bahçesi ve cami inşaatının da Haziran 2025'e kadar tamamlanarak teslim edileceğini dile getirdi.

Kurum, KKTC Yüksek Mahkeme binası ve kütüphane binası için de ihaleye çıkılacağını belirterek, uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısını yineledi.

KKTC'ye çevre ve şehircilik alanında daha fazla destek verileceğinin altını çizen Kurum, atılan bu adımların tamamının vatandaşa kaliteli hizmet vermeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, mide rahatsızlığı nedeniyle sabah hastaneye kaldırılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ataoğlu: Geleceğe yönelik işbirliği

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da protokollerin, ülkenin geleceğine yönelik işbirliklerinin Türkiye ile devam edeceğini belirterek, imzalanan protokollerin ülkenin elzem ihtiyaçları arasında bulunduğunu kaydetti.

Ataoğlu, KKTC'nin geleceği için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, protokollerden ve desteğinden dolayı ana vatan Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de günübirlik temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u kabul etti.

Murat Kurum, kabulde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binasının, yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini ve 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla faaliyete geçeceğini kaydetti. Kurum, inşaatta inceleme yaptıklarını, projenin gurur abidesi olacağını söyleyerek, “Bu mukaddes topraklar bize şehitlerin emaneti” dedi. Kurum, Yüksek Mahkeme binası için bu ay içinde ihaleye çıkılacağını, Tapu Kadastro alanında dijital işlemlere olanak sağlayacak sistemi KKTC’ye adapte etmek istediklerini söyledi.

Depreme karşı uyarı sistemi kurulacak

Depreme karşı erken uyarı ve radar sistemleri ile ilgili çalışmanın KKTC’de de uygulanması konusunda protokol yapılacağını dile getiren Kurum, iklim değişikliğine yönelik de araç gereç desteği sağlanacağını ve Sıfır Atık Hareketi’ni KKTC’de uygulamaya geçireceklerini belirtti. KKTC’nin her alanda güçlü ve örnek bir ülke olmasını arzuladıklarını söyleyen Kurum, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu kaydetti.