Sağlık durumu iyi

Mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Başbakan Ünal Üstel, tedavi altına alındı. Geceyi hastanede geçirecek olan Üstel’in bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, Başbakan Üstel'in mide rahatsızlığı şikayetiyle dün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu ve gerekli tetkiklerin yapıldığını açıkladı.

Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in, daha sonra gastroenteroloji konsültasyonu yapılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan da, Başbakan Ünal Üstel’in rahatsızlığıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Balkan, Üstel’in sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu, burada yapılan tetkikler sonrasında gastroenteroloji konsültasyon ihtiyacı nedeniyle YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

YDÜ Hastanesi'nde Üstel'e, genel cerrahi muayenesinin ardından Gastroenteroloji Uzmanı Abdülvahit Yükselen tarafından endoskopik muayene yapıldığını ve yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağında şikayetlerini açıklayacak bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Balkan, üst karın ağrıları nedeniyle kalp ile ilgili bir rahatsızlık olabileceği düşünülerek Kardiyoloji bölümünde Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından yapılan koroner anjiyoda da kalp patolojisi saptanmayan Üstel’e daha sonra radyoloji doktoru Uğurcan Balyemez tarafından hapatopiyer ultrasound ile bakıldığını ve bu tetkikte safra kesesinde boyut artışı, kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptandığını aktardı.

Balkan, tüm tetkikler yapıldıktan sonra acil cerrahi gerektiren bir pataloji olmadığı, safra kesesine yönelik tıbbi tedaviyle şikayetlerinin geçeceği düşünülerek, Üstel’in gece hastanede kalmasına karar verdiklerini söyledi.