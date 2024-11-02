2 ayda yargı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan Ürdünlü Osama İsmail dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru, 18 Ekim 2024 tarihinde zanlı Süleyman ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlıların saat 16.00 sıralarında Gönyeli Bulvarında araçla hareket halinde tespit edildiklerini ve durdurulduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların araçtan çıkarak koşarak kaçtıklarını; İsmail’in 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını ancak diğer şahsın kaçmayı başardığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların aracında yapılan aramada kaçan şahsa ait 3 adet, yakalanan zanlı İsmail’e ait ise bir adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Adresi polise söylemedi

Polis memuru, zanlıya ikametgâhının sorulduğunu ancak bilgi vermediğini, kendi imkanlarıyla Lefkoşa’daki evinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, eve gidildiğini, arama yapıldığını, zanlının yatak odasının kilitli olmasından dolayı anahtarın istendiğini, zanlının bu konuda da yardımcı olmadığını söyledi.

Polis, kapının zorla açılarak yatak odasına girildiğini, yapılan aramada2 76 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 11 gram ağırlığında kokain ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 3 adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının yatak odasında kasa tespit ettiklerini, yapılan arama sonucu anahtarı bularak kasayı açtıklarını, 2 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 87 bin TL ve 50 euro bularak emare aldıklarını dile getirdi.

Ülkede kaçak yaşadı

Polis, öte yandan uyuşturucu ayrışmakta kullanılan öğütücü, paketlemede kullanılan foil kağıtları da bulduklarını açıkladı. Polis memuru, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak,13 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, analiz sonuçlarının çıktığını ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını, 9 Mayıs 2024’ten beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlediği suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

