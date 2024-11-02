3 yıl yatacak

Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşayan 38 yaşındaki İ.K.’nin (E) evini tüfekle basan, 4 el ateş açarak eşyalara zarar veren Enver Algun hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi. Olaydan bir gün önce İ.K.’nin Algun’u telefonla arayıp, kendisini narkotik polisi olarak tanıttığı, sanığın kendisiyle dalga geçildiği gerekçesiyle tüfeği alıp evi bastığı açıklandı.

Kararı okuyan yargıç, olayın 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Yargıç, sanığın babasına ait çifte kırma av tüfeğiyle Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait ikametgahın avlusuna izinsiz girdiğini, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırdığını belirtti. Yargıç, sanığın içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiğiyle salondaki kapı camı ve aynayı kırdığını, yanındaki duvara ise bir el ateş ederek, 4 santim çapında delik oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın 8 Temmuz 2024 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını, av tüfeğinin de bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

7 yıla kadar hapis öngörüyor

Yargıç, olayın ardından tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından 19 Temmuz 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıç, sanığın yargılandığı ateşli silah kullanma ile ev açma suçlarının 7 yıla kadar hapis öngördüğünü açıkladı.

Ateşli silahların toplum güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirten yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi.

Yargıç, olaydan bir gün önce İ.K.’nin sanığı telefonla arayıp, kendisini narkotik polisi olarak tanıttığını, sanığın kendisiyle dalga geçildiği gerekçesiyle tüfeği alıp müştekinin evine gittiğini ve söz konusu suçları işlediğini belirtti.

Pişman oldu

Yargıç, sanığın pişman olup özür dilediğini, zor bir dönemden geçtiği esnada söz konusu suçları işlediğini söylediğini, oluşan zararı karşıladığını açıkladı. Yargıç, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 3 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını, tahliye olduktan sonra 5 yıl süreyle ateşli silah kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.