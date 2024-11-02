Bilgi paylaşımı yapıldı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, dün, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) , Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) ile toplantı yaptı.

Toplantıda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan süreç ve mevcut durum ele alındı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlar doğrultusunda sağlıkta örgütlü olan üç sendikayı toplantıya davet ettiklerini, toplantıda bugüne kadar yaşanan süreç ve mevcut durum hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı.

Dinçyürek, hemşire sendikalarına da davette bulunduklarını, toplantı saati netleşemediği için henüz hemşire sendikalarıyla bir araya gelemediklerini, en kısa sürede görüşme yapacaklarını kaydetti.

Toplantı sonunda “daha sık istişare” yapma kararı alındıklarını ifade eden Dinçyürek, ayrıca, benzer bir toplantının hemşire birlikleriyle de yapılacağını söyledi.

Dinçyürek, “Gerçekleşen vahim olayla ilgili görüşülen her kesimin büyük bir üzüntü duyduğunu, sendikalarla istişare içinde şeffaf bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini” söyledi.

Bebeklerin sağlık durumları iyi

Bu arada Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 6 bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sabah 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları iyi olup, beslenmeleri ağız yoluyla devam etmektedir ve genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde sürmektedir.”