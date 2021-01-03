Yüzde 12,3 azaldı

Güney Kıbrıs’ın dış ticaret açığının Ocak – Eylül 2020 döneminde yüzde 12,3 oranında azaldığı açıklandı.

İstatistik Hizmetler Dairesi verilerine göre, Ocak – Eylül 2020 döneminde dış ticaret açığı 3 milyar 280 milyon Euro oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise açık miktarı 3 milyar 750 milyon idi.

Ocak – Eylül 2020 döneminde toplam ithalat 741 milyon avro azalarak 5 milyar 41 milyon Euro’ya ulaştı. Bu miktar geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6 milyar 150 milyon avro idi.

Bununla birlikte yılın ilk dokuz ayında toplam ihracat da 280 milyon Euro azalarak bir önceki yıla kıyasla 2 milyar 410 milyon Euro’dan 2 milyar 130 milyon Euro’ya düştü.

Avrupa Birliği 3 milyar 250 milyon Euro ile Kıbrıs’ın başlıca tedarik kaynağı olurken diğer ülkelerden ithalat aynı dönemde 612 milyon 100 bin Euro oldu. Diğer dünya ülkelerinden ithalat ise bir milyar 54 milyon avro olarak kaydedildi.

İstatistik Hizmetlerine göre, AB’ye ihracat 603 milyona ulaşırken Ocak – Eylül 2020 döneminde diğer Avrupa ülkelerine ihracat 221 milyon Euro’ya ulaştı. Diğer dünya ülkelerine ihracat bir milyar 300 milyon Euro oldu.