Yüzde 12,3 azaldı

Güney Kıbrıs’ın dış ticaret açığının Ocak – Eylül 2020 döneminde yüzde 12,3 oranında azaldığı açıklandı.
İstatistik Hizmetler Dairesi verilerine göre, Ocak – Eylül 2020 döneminde dış ticaret açığı 3 milyar 280 milyon Euro oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise açık miktarı 3 milyar 750 milyon idi.
Ocak – Eylül 2020 döneminde toplam ithalat 741 milyon avro azalarak 5 milyar 41 milyon Euro’ya ulaştı. Bu miktar geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6 milyar 150 milyon avro idi.
Bununla birlikte yılın ilk dokuz ayında toplam ihracat da 280 milyon Euro azalarak bir önceki yıla kıyasla 2 milyar 410 milyon Euro’dan 2 milyar 130 milyon Euro’ya düştü.
Avrupa Birliği 3 milyar 250 milyon Euro ile Kıbrıs’ın başlıca tedarik kaynağı olurken diğer ülkelerden ithalat aynı dönemde 612 milyon 100 bin Euro oldu. Diğer dünya ülkelerinden ithalat ise bir milyar 54 milyon avro olarak kaydedildi.
İstatistik Hizmetlerine göre, AB’ye ihracat 603 milyona ulaşırken Ocak – Eylül 2020 döneminde diğer Avrupa ülkelerine ihracat 221 milyon Euro’ya ulaştı. Diğer dünya ülkelerine ihracat bir milyar 300 milyon Euro oldu.
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus