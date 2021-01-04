YDÜ’nün 5 müzesi Ocak ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Girne Kapısı’ndaki Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) ve Dereboyu’ndaki Günsel Sanat Müzesi, Ocak ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek. Surlariçi Şehir Müzesi, Pazartesi haricinde haftanın 6 günü 9.30-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Diğer müzeler ise hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine ücretsiz açık.

Girne Kapısı’nda hizmete açılan Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) ziyaretçilerine sunduğu eser çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Kıbrıs tarihine ışık tutan birçok orijinal tarihi eser ve sanat eseri, ilk kez Surlariçi Şehir Müzesinde halkla buluşacak.

Kıbrıs ve Lefkoşa’nın tarihi ve kültürü ile ilgili çok özel eserlerin yer aldığı ilk koleksiyon,

29 Aralık’tan itibaren 3 ay boyunca, Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmek üzere teslim alındı.

İlk kez gün ışığına çıkacak orijinal eserler arasında altın varaklı el yazmaları, boyları 1,5 metreyi bulan beratlar, Kıbrıs’ta günümüze ulaşabilen en eski Osmanlı beratı olan 387 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, fotoğraflar, nüfus defterleri, haritalar ve mahkeme kayıtları yer alıyor.

3 ay boyunca Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenecek olan eserler, Mart ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Eserler, daha sonra KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne teslim edilerek, sergilenmek üzere yeni bir koleksiyon alınacak.

Günsel Sanat Müzesi’nde de yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

Otomobilin 132 yıllık tarihi

Ülkenin tek klasik otomobil müzesi Kıbrıs Araba Müzesi de en çok ilgi çeken müzelerden biri. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor. 100’ün üzerinde otomobilin sergilendiği müzenin en eski aracı 1899 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor.

Kıbrıs’ın doğa tarihi tek mekanda

Kıbrıs’ta mevcut olan 1.500-1.600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyaller, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.