Ziyaretlerde öncelik garantör ülkeler

Fileleftheros gazetesinin “Kıbrıs Sorununda Sular Çalkalanıyor” başlığıyla manşete çektiği haberine göre; BM Genel sekreteri’nin Kıbrıs temsilciliğine atanan Maria Angela Holguin Cuellar, Ocak ayından itibaren Kıbrısla ilgili temaslarına başlayacak.

Gazete Cuellar’ın resmî atama ilanının hemen ardından New York’a giderek Genel Sekreterle görüşecek, daha sonra ziyaretlerine başlayacak. Cuellar’ın önceliğinin garantör ülkeler olduğu belirtiliyor.

Bu arada Genel Sekreter Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik iki raporunun Ocak ayının ilk yarısı içerisinde hazır olması bekleniyor. Rum Yönetimi raporlarda yer verilecek ifadelerin, son altı ay içerisinde ara bölge boyunca cereyan eden bir dizi vukuat nedeniyle özel bir önem ve ağırlık taşıyacağı görüşünde.

Gazeteye göre, özellikle Pile ve Ay Demet’teki olayların, Barış Gücü raporunda nasıl yer alacağı merakla bekleniyor. Güvenlik Konseyi’nde halen not edilmiş Pile meselesinin, bölgedeki bütün çalışmaların durmuş olmasından sonra raporda nasıl ifade edileceği konusunda soru işaretleri bulunan Rum Yönetimi, Ay. Demet (Metahan Kara Kapısı bölgesi) meselesinin BM tarafından nasıl kaydedileceğine de dikkat kesildi.

Kıbrıs sorununda ise dikkatini, temsilci atanması ötesinde şu iki noktaya yoğunlaştırdı: 1-Genel Sekreterin önümüzdeki dönem hakkındaki ifadesi ve nasıl hareket edeceği, 2-Güvenlik Konseyi’nin gelecek ayın sonunda benimseyeceği kararında yer alacak ifade.

Gazete, Rum Yönetiminin gerek Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporlar gerek Güvenlik Konseyi’nde yapılacak tartışmalar, özellikle de İngilizler tarafından hazırlanacak ve Konsey’in onayına sunulacak kararın içeriği konusunda alarmda olduğunu yazdı, “normalde, detaylar arasına birçok tuzak gizlenir, bu nedenle ihtilaflı ifadelerin zamanında ekarte edilmesine çalışılacak” ifadesine yer verdi.