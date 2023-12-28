Doğru adımlar atılmalı

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, tv2020 televizyonunda yayınlanan Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu ‘360 Derece’ programına katılarak, gündemde olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve ülke güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, uzun süre yükseköğrenim alanında görev yapmış ve eğitim camiası içerisinden gelen bir kişi olarak ülkenin en önemli yükseköğrenim kurumlarının başında gelen DAÜ’nün, doğru değerler, doğru temeller üzerinde tartışılması gerektiğini ifade etti. Öztürkler, bazı çevreler tarafından öğrenci sayısının 20 binden 16 bine düştüğünü, yabancı uyruklu öğrenci sayısının 4 bin civarlarında olduğunu ve 8 bin civarlarına çıkması ile DAÜ’nün problemlerinin çözüleceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Öztürkler şunları söyledi:

“Ülkede yükseköğrenimin kalitesinin artırılmasında öncü, akademik yayınları, kıymetli akademik kadroları ile dünyadaki sesimiz olan DAÜ, nicelik olarak değil, nitelik olarak değerlendirilmelidir. Yükseköğrenim kurumları elbette ihtiyaca yönelik yapısal olarak da gelişmelidir; yanlış uygulamalar da varsa bu yanlıştan dönülmelidir. Ancak “DAÜ yabancı öğrenci sayısını artırsın ve kurtulsun” yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Yükseköğrenim konusu ele alınırken işin özünü kaçırmayalım. Üniversitelerin kalitesini beton ve yapılaşmayla değil, akademik başarıları, ülkeye katkıları ile değerlendirmek doğru olandır. Bu açıdan baktığımızda DAÜ’nün yükseköğrenimdeki kalite değeri korunmalıdır. DAÜ nitelikli akademisyenleri ile ülkemizdeki yükseköğrenim kalitesini yukarıya çekmektedir. Nicelik olarak büyüme yerine nitelikli büyüme vizyonuna sahip olan DAÜ’nün, bu vizyonundan taviz vermemesi gerekir.”

Yeni bir vizyon oluşturulmalı

Ülkenin de yeni bir vizyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“ Yükseköğrenimde bina yapımı için ihtiyaç duyulan malzemeye uygulanan indirimler bulunmaktadır, kampüs yapımı için devlet 2009 yılından beri ‘Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası’ ile destek vermektedir; yalnız bu yasanın içerisinde kaliteyi destekleyen tek bir madde yoktur. Ülkenin, yükseköğrenimin malzemeyi destekleyen yapısından kaliteyi destekleyen; dünya sıralamasında iyi bir noktada olan, topluma hizmet eden projelere imza atan, bilimsel yayınlarıyla ülkeyi tanıtan ve bunlarla ilgili akademik çalışmalarda yer alan üniversiteleri, akademisyenleri destekleyen bir yapıya dönüşmesi zamanı gelmiştir.”

“Ciddi çalışmalar yaptık”

Öztürkler, Ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla görev süreleri içerisinde ciddi çalışmalar yapıldığını, KKTC’ye gelen yabancıların daha ülkeye giriş yapmadan sıkı bir süzgeçten geçirilmesi amacıyla E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hem yasal, hem de teknik düzeyde tamamladıklarını hatırlattı. Ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kırmızı çizgimiz olmuştur diyen Öztürkler, “Yabancı düşmanlığı ve herkesi aynı kefeye koymadan konuyu değerlendirmek gerekiyor” dedi. E-Vize uygulamasının bir an önce başlaması ve ülkeye girişlere sıkı denetim getirilmesi çok önemlidir. Suç işlendikten sonra yabancıları yakalayıp deport ediyorsunuz fakat ülkeye verdikleri zararları deport edemiyorsunuz. Tam da bu noktada E-Vize ülke güvenliği ve memleketimizin geleceği adına temel vizyon olmalıdır” dedi.