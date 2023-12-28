Çürümüş yasa işine yaradı

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesinde 26 Haziran 2023 tarihinde dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yaparak, Özkan Bişmiş’in ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçtıktan 10 gün sonra yakalanan İlyas Hıdır hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kaza esnasında Bişmiş’in aracının hava yastığının arızalı olmasından dolayı parçalandığı, içerisindeki adaptörün başından yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Yaşanan durumun kazanın sonucuna etki etmiş olabileceği belirtilerek, hava yastığı arızasının sanık lehinde değerlendirildiği açıklandı.

Kaza yaptı, kaçtı

Kararı okuyan yargıç, kazanın 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13.55 sıralarında Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldiğini anımsattı.

Yargıç, EY 310 plakalı salon aracıyla isimsiz sokakta seyreden İlyas Hıdır’ın kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsiz bir şekilde sola dönmek için Sanayi caddesine giriş yaptığını belirtti.

Yargıç, sanığın ve esnada Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön sağ yan kısmı ile çarptığını söyledi.

10 gün sonra yakalandı

Yargıç, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı aracın, o esnada karşı istikametten gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına çarparak durduğunu kaydetti.

İlyas Hıdır’ın kaza mahallinden kaçtığını belirten yargıç, Bişmiş’in kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyata alınarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 16 Temmuz’da yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yargıç, sanık İlyas Hıdır’ın 10 gün sonra saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Hava yastığı parçalandı

Kazanın olgularına değinen Yargç, çarpmanın ardından Bişmiş’in aracındaki hava yastığının arızalı olduğu için parçalandığını, adaptörün Bişmiş’in başına değerek, yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Yargıç, bu hususun kazanın sonucuna etki eden unsulardan olduğu için sanık lehine değerlendirildiğini açıkladı. Yargıç, ancak kazanın gerçekleşmesindeki tüm kusurun ise sanığın olduğunun söyledi.

Yargıç, sanık kazadan sonra kaçtığı için alkol testi yapılamadığını, ayrıca kendi isteği ile gidip polise teslim olmadığını belirtti.

Yargıç, sanığın ayrıca sigortasız ve seyrüsefersiz araç kullandığını da belirterek, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını, ayrıca cezası bittikten sonra 2 yıl süreyle trafiğe çıkmaktan men ettiklerini açıkladı.