Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars Kafkas Üniversitesi’nde “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferans verdi. Tatar konferansta, “Kıbrıs vatan toprağıdır, milli bir davadır, milli değerdir, bu milli değere hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

Konferans öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu yaptığı açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Kars ve üniversiteyi ziyaretinden ötürü teşekkür etti, üniversite hakkında bilgi verdi.

Tatar, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olduğunu ifade ederek, üniversite öğrencilerine Kıbrıs tarihi ile ilgili bilgi verdi, tarihi anlattı. Tatar, 80 bine yakın şehidin verildiği Sarıkamış’ta yaşadığı duyguları anlattı, Osmanlı’nın da Kıbrıs’ı alırken 80 bin şehit verdiğini söyledi.

Kıbrıs meselesinin işte böyle hazin bir mesele olduğunu belirten Tatar, Rum Yunan hakimiyeti hiç olmayan Kıbrıs’ın şimdi onlarınmış gibi gösterilmeye çalışıldığını ancak Osmanlı torunu Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman pes etmeden varoluş mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Şehitlere dua okudu

Öte yandan Sarıkamış Anıtı’na da ziyaret gerçekleştiren ve anıta çiçek sunan Tatar, Sarıkamış muhaberesinde şehit düşen 60 bin şehit askeri andı, dua okudu ve “Ruhları şad olsun” dedi.

Yerel basına ziyaretini değerlendiren Tatar, duygularını ve düşüncelerini aktardı. Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına şehitlere dua okuduğunu ve andığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her aşamada Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirten Tatar, şehitlerin fedakarlıklarını hatırlatmak ve dua okumak amacıyla buraya geldiğini kaydetti.

Basına açıklama da yapan Tatar, Kars’a, KKTC halkının sevgi saygı ve selamını iletti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır adada verdiği mücadeleler ve iki devletli yeni çözüm siyasetini anlatan Tatar, yeni siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam desteğiyle sürdürdüklerini söyledi.

Tatar, bağımsız KKTC olarak bu mesajı dünyaya Türkiye ile birlikte verdiklerini ifade ederek, bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti temaslarının önemli olduğunu, çünkü Türk halkının desteğine her alanda önem verdiğini söyledi.

