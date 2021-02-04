10 bin nakit ödedi, serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, üniversite kampüsünde düzenlenen operasyonda 8 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Nijerya uyruklu Promise İyere ile Nanbol Nandap Wuyep hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 28 Ocak 2021 tarihinde, Promise İyere’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Özdesoy, üniversite kampüsüne baskın yaptıklarını ve zanlının tespit edildiğini söyledi. Özdesoy, İyere’nin bel çantası içerisinde satışa hazır halde, sarılmış vaziyette 7 gram hintkeneviri, Nanbol Nandap Wuyep’in çantasında da bir gram uyuşturucu madde bulduklarını aktardı.

Ülkede kaçak yaşıyordu

Özdesoy, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve Nanbol Nandal Wuyep’in uygun teminat şartlarına bağlanmasını, ülkemizde izinsiz ikamet eden Promise İyere’nin ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, Promise İyere’nin 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Nanbol Nandap Wuyep’in ise 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.