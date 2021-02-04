Bin 500 Euro’ya almış

Suna ERDEN

Gönyeli’de kaldığı evde ve tasarrufunda uyuşturucu bulunan Amro Hasan Ali Elbashabsheh tutuklandı. Zanlının evinde 56 gram, üzerinde ise 29 gram hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 30 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıstan bin 500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2 Şubat 2021 tarihinde önce zanlının üzerinde daha sonra Gönyeli’de kaldığı evde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama sonucunda zanlının üzerinde 29 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olan sarma sigara bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlının, yatak odasındaki elbise dolabında ise 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini dile getirdi.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucu maddeleri 30 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıstan bin 500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini vurguladı.

Polis, zanlın verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu, maddelerin kimya laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğine belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.