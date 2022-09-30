10 gün önce stend takmıştı

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünün sevilen ve sayılan isimlerinden Ali Kamburca 69 yaşında hayatını kaybetti. Ali Kamburca’nın vefatı sevenlerini ve köy sakinlerini üzdü.

İyi kalpli, yardımsever biri olarak bilinen Kamburca’ya 10 gün önce stend takılmıştı.

Kamburca’nın cenazesi bugün Akçay Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Akçay Hayrettin Seheroğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Akçay Muhtarlığı, Kamburca’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımlandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Dünya iyisi, güzel kalpli Ali Kamburca abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nurlar içinde uyusun Ali abimiz. Tüm ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 09:54