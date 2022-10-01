Nüfusun çoğunluğu taranmalı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin gittikçe daha genç yaşlarda görülmeye başladığına işaret etti. Kocaismail, ülkede, 700’ün üzerinde kanser vakası bulunduğunu, bunların yaklaşık 250’sinin meme kanseri vakası olduğunu söyledi. Kocaismail, nüfusun en az yüzde 70’inin taranması gerektiğini ifade etti.

Toplantı düzenlendi, talepler aktarıldı

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, dün, Lefkoşa’da derneğin merkez ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Raziye Kocaismail, ülkede, yılda yaklaşık 250 kadının yeni tanı aldığını ancak 2020-2022 pandemi sürecinde meme kontrollerini ihmal etmek durumunda kalan sağlıklı kadınlarda meme kanseri teşhisinin artış gösterdiğini söyledi. Kocaismail, aynı zamanda, pandemi açısından riskli gruplar arasında yer alan meme kanseri teşhisi almış kadınlarda da, bu iki yıllık pandemi döneminde, "hastaneye gitme endişesi" nedeniyle, hastalıklarında yayılma görüldüğüne de dikkat çekti.

Kocaismail, kanserde erken teşhis ve taramaların önemine dikkat çekerek, KKTC Meclisi’nden; tarama giderlerinin nüfusa göre hesaplanıp, devlet bütçesine konulması talebini yineledi.

Bu bağlamda, Sağlık Bakanı’nı ziyaret eden ve Maliye Bakanı’na da ziyaret bulunacaklarını açıklayan Kocaismail, “Taramalara yönelik yatırımın ciddi şekilde yapılmasını ve insanlarımızın telefonla aranarak, ‘tarama gününüz gelmiştir’ denilecek bir sistemin kurulmasını istiyoruz, bekliyoruz” dedi.

700’ün üzerinde kanser vakası var

Kocaismail, ülkede, 700’ün üzerinde kanser vakası bulunduğuna, bunların yaklaşık 250’sinin meme kanseri vakası olduğuna işaret ederek, geçmişe oranla erken teşhislerle tespit edilen vakaların tedavilerinin ve sağ kalımının nerdeyse yüzde 95’lere çıktığını söyledi.

Raziye Kocaismail, dernek olarak “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganını her zaman gündemde tutmaya çalıştıklarını, meme kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu hatırlatarak, tüm kadınlara yıllık kontrollerini ihmal etmeden yapmaları çağrısını yinelediklerini söyledi.

Nüfusun yüzde 70’i taranmalı

Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak Sağlık Bakanlığı’nın, daha önce tarama yaptırmayan ve kanser teşhisi konulmamış kişiler için ücretsiz kanser taraması yapılacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Bu bizi mutlu etmiştir, çünkü taramalar konusunda büyük bir sessizlik vardır. Kanserle mücadeleyi devlet politikası haline getirip meme kanseri, serviks kanseri, kolon kanseri, akciğer kanseri, prostat kanserinde kanser taramalarının yaygınlaştırılması gerekiyor. Tarama ile gerçekçi bir erken teşhis için risk altındaki nüfusun en az yüzde 70’inin taranması gerekirken, şu anda yüzde 7’sini taramak pek de sevindirici olmasa da bunu bir adım nitelendiriyoruz” diye konuştu.

KKTC Meclisi'nden taleplerini de dile getiren Kocaismail, “Şu anda bütçe görüşmelerinin başlayacağı ekim ayında, Sağlık Bakanlığı'na daha çok kemoterapi, daha çok kanserde tedavi giderleri yerine, insanımızı tarayarak, kanser olmadan önüne geçecek, çok daha ucuz maliyetleri olan kanser taramalarının nüfusa göre hesaplanıp bütçeye konulmasını istiyoruz” dedi.