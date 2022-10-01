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Stantlar çarşıda kurulacak

Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı yeni yerine taşınacak

Stantlar çarşıda kurulacak

Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Lefke Çarşı Merkezi’nde yapılacak.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cittaslow Lefke sınırları içerisinde temmuz ayından beri her ayın ilk ve üçüncü pazarı düzenlenen Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, sonbahar ve kış aylarında Lefke Çarşı Merkezi’ne taşınıyor.
Yeni yerinde ilk kez düzenlenecek olan pazarda, Lefke ve köylerinde üretilen geleneksel macun, reçel, el işleri, Kıbrıs’a özgü çiçekler, yiyecek ve hediyelik eşya stantları yer alacak.
Kadın Üreticiler Pazarı, her ayın ilk ve üçüncü pazarı düzenlenmeye devam edecek.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak bölgedeki tüm üretici grupları olanakları çerçevesinde desteklediklerini belirtti.
 

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 09:51
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