Üreticiye katkı sağlayacak

Tatlısu Yeraltı Beslenme Göleti’nin ıslah çalışmaları tamamlandı. Göletin kapasitesi artırılarak 500 metreküpten 7 bin metreküpe çıkarıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tatlısu bölgesinde ıslah edilen göleti yerinde inceledi.

Oğuz, Tatlısu Yeraltı Beslenme Göleti’nin ıslah çalışmasının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamasında, 1974 yılından beri ıslah edilmeyen Tatlısu Yeraltı Besleme Göleti’nin, ıslah edilerek 500 metreküp kalan hacmi artırılarak 7 bin metreküpe çıkarıldığını bildirdi. Bu sayede yağmur sularında daha fazla yararlanacaklarını kaydeden Oğuz, şöyle konuştu:

“Günümüzde suyun öneminin çok arttığı bir ortamda yağmur sularının tutulması ve depolanmasının önemi daha da artmıştır. Bu nedenle özellikle tarımsal alanda kullanılan bu göletin ayrı bir özelliği vardır. Bu gölet, yeraltı sularını direk etkileyen ve yeraltı sularını besleyen bir gölettir. Bu yılki önceliğimiz dahilinde bu göletin ıslah edilmesine önem verdik. On bir gün boyunca kesintisiz süre içerisinde göletin ıslahı tamamlandı. Bundan sonra da göletlerle ilgili çalışmalarımız devam edecektir.”

Bakan Oğuz, mevsim ve şartlar elverdiği sürece gölet ve ıslah çalışmalarını Su İşleri Dairesi ile birlikte sürdüreceklerini ifade ederek bu göletin ıslahı sırasında Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi ve Tatlısu Belediyesi’nin katkıları olduğunu kaydetti.

Orçan: Üretici için önemli

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da yaptığı açıklamada göletlerin 1974 sonrasında ilk kez ıslah edildiğini belirterek “Şu an temizlenmesi tamamlanan göletimiz ilk kez ıslah edildi. Bu gölet sahasının daha çok hitap ettiği yeraltı besleme kuyuları ve Tatlısu'nun en çok seracılık yapılan alanlarından bir tanesidir. Özellikle üreticilerimiz adına çok sevindirici bir olaydır” dedi.

