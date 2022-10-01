12 bini aşkın kişiye  istihdam sağlıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından yürütülen “Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi” çalışmasına ilişkin raporunun tanıtım ve sunumu dün yapıldı. KTSO’da saat 10.00’da başlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Demokrat Parti’den Hasan Tosunoğlu, bazı milletvekilleri, üst düzey yetkililer ve iş insanları katıldı. KTSO’nun tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, KTSO Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul, “Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi” raporunun sunumunu yaptı. Özoğul’unun sunumu ardından konuşmalara geçildi.

Yüzde 20 oranında büyüme

KTSO Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul yaptığı sunumda, sanayi sicil çalışmalarında odaları bünyesinde iki teknik uzmanının görev aldığına işaret ederek, çalışmalar kapsamında farklı sektörlerden sanayi firmalarının yerinde ziyaret edildiğini kaydetti. Raporlama ve sektörel analizleri tamamlanan firma sayısının 523 olduğuna dikkat çeken Özoğul, Kıbrıs Türk sanayisinin kapasitesinin toplam 27 alt sektör olduğunu ve bu sektörlerin ekonomiye 12 bin 954 istihdam olanağı sağladığını vurguladı. 2018’lerden sonra yüzde 20’lerde olan enflasyon oranın şu anda yüzde 120 olduğuna işaret eden Özoğul, sanayicilerin zor koşullarda savaş vermeye çalıştığını söyledi. Devalüasyon, asgari ücret oranlarına, elektrik maliyetlerine bakıldığında sanayicilerin zor koşullarda hayatını sürdürmeye çalıştığına dikkat çeken Özoğul, tüm bunlara rağmen bu dönemde sanayicinin yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Kamacıoğlu: Sanayiciyi güçlendirmeniz gerekiyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk sanayi sektörünün mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli sağlıklı verilerin oluşturulması amacıyla sanayi envanter çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Ülkede sanayinin durumunun kötü olmadığını ama iyi de olmadığını belirten Kamacıoğlu, sanayicilerin yıllardır üretim için savaş içinde olduklarını kaydetti. Son 20 yıllık sürede KKTC’ye gelen yarımların sadece yüzde 2’sinin sanayiye aktarıldığına değinen Kamacıoğlu, “Yüzde 2’yle 15 bin kişi çalışabiliyorsa, yüzde 8 veya yüzde 10’la neler yapılabileceğini siz hayal edin” dedi. Kamacıoğlu, Merkez Bankası başkanından, kredi verilirken sanayi sicillerinin incelenmesini istedi.

Parmakla sayılıyor

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, sanayiye ve yerli üretime sarılarak, çok laf değil, çok iş yapılması gerektiğini vurguladı. KKTC’nin ilanından sonra ciddi zaman geçtiğini, 1974 öncesinde parmakla sayılan sanayicilerin bugün 800 civarında olduğunu ifade eden Töre, bunun ciddi bir rakam olduğuna dikkat çekti. Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise, Sanayi Odası’nın çok önemli veriler üzerinde çalışma yaptığını ve bu gerçekler ışığında yapılması gereken ev ödevleri olduğunu söyledi. Sanayi ve sanayicinin çektiği yükü iyi bildiğini belirten Tosunoğlu, olguların hayata geçirilmesi noktasında görevdeki bakanlara güvendiğini ifade etti.

