10 günde yargı

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklu adamın Güney Kıbrıs’ta bir iş yeri önünde park ettiği bisikletini çalan Kıbrıslı Rum İrodotos Korelidis yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bisikletin kendisine ait olduğunu söyleyerek, 2 bin 500 liralık telefonla takas ettiği tespit edilen zanlı, tutuklu yargılanmak üzere 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00‘de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, M. B.'nin park etmiş olduğu 3 bin 800 TL değerindeki Bikesport marka bisiklet ile 2 bin TL değerindeki kaskın çalındığını söyledi.

Polis; şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, bisikletin Lefkoşa’daki bir telefoncu dükkânında bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis; alınan ifadeler ışığında bisikletin İrodotos Korelidis tarafından 27 Mayıs tarihinde 2 bin 500 değerindeki Redmi Note 8 marka cep telefonuyla takas edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis; zanlının 6 Haziran 2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis; GKRY’de sakin zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “çocuklarım, torunlarım var. Ben bisikleti çalmadım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

