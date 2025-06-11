Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklu adamın Güney Kıbrıs’ta bir iş yeri önünde park ettiği bisikletini çalan Kıbrıslı Rum İrodotos Korelidis yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Bisikletin kendisine ait olduğunu söyleyerek, 2 bin 500 liralık telefonla takas ettiği tespit edilen zanlı, tutuklu yargılanmak üzere 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.
Duruşmada olguları aktaran polis; 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00‘de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, M. B.'nin park etmiş olduğu 3 bin 800 TL değerindeki Bikesport marka bisiklet ile 2 bin TL değerindeki kaskın çalındığını söyledi.
Polis; şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, bisikletin Lefkoşa’daki bir telefoncu dükkânında bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis; alınan ifadeler ışığında bisikletin İrodotos Korelidis tarafından 27 Mayıs tarihinde 2 bin 500 değerindeki Redmi Note 8 marka cep telefonuyla takas edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis; zanlının 6 Haziran 2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis; GKRY’de sakin zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “çocuklarım, torunlarım var. Ben bisikleti çalmadım” dedi.
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
10 günde yargı
Güneyde çaldığı bisikleti kuzeyde cep telefonuyla takas eden Kıbrıslı Rum cezaevine gönderildi
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklu adamın Güney Kıbrıs’ta bir iş yeri önünde park ettiği bisikletini çalan Kıbrıslı Rum İrodotos Korelidis yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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