‘Özel görevleri var’

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Devlet teşkilatı içerisinde, tarihi, kültürel ve mülki geçmişi çok eskilere dayanan muhtarlık müessesinin, Kıbrıs Türk demokrasisinin de çekirdeğini oluşturduğunu ifade etti.

Evren, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muhtarlık müessesinin, 200 yıla yaklaşan geçmişi, köy ve mahalle yönetimlerinin idaresinin sağlanması, merkezi otorite ile yerelin ilişkilerinde oynadığı aracı rolü ve çağdaş kamu yönetimlerindeki demokratik katılımcılığın sağlanması gibi çok kıymetli ve özel görevleri olduğunu belirten Evren, “Muhtarlar, gerek yürüttükleri görevlerdeki başarıları, gerekse kendi mahalle ve köylerinde halkımızla kurdukları güçlü samimi bağ ile, bizi biz yapan, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasında, toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşatılmasında çok önemli bir yere sahiptirler.” ifadelerini kullandı.



Öte yandan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, dün akşam saatlerinde de Lefkoşa Muhtarlar Birliği dernek binası açılışına katıldı. Açılışta, muhtarlık müessesinin, bağımsız yapısı ve demokrasideki yerine vurgu yapan Kutlu Evren, Lefkoşa Muhtarlar Birliği Binası’nın özelde Lefkoşa muhtarlarına, genelde de tüm halka hayırlı olmasını diledi.

Ataoğlu: Vatandaşa uzanan sıcak el

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muhtarlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşımıza dokunan sıcak el. En yakın idari birimi temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra eden, yerel yönetimlerin önemli bir yapı taşını oluşturan, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara sunan, adeta devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören, demokrasi zincirinin ilk halkası fedakar Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Özçınar: Fedakarlık gerektiren bir görev

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Muhtarların fedakârlık gerektiren bir görevi yürüttüklerini ifade etti.