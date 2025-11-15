Güçlü destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan15 Kasım kutlamaları için adaya geldi.

Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi’nde KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı, "Tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

Resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, “Bu aziz topraklar; Mehmetçik ve Mücahitlerimizin destansı direnişiyle vatan olmuş, Kıbrıs Türk halkı egemenlikten ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğini 42 yıl önce dünyaya ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tüm kahramanlarını ve bu dava uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Öztürkler heyetleri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etti. Öztürkler Özel ile gerçekleştirdiği görüşmede, KKTC’nin 42. yaşına girdiğini belirterek, özellikle Anavatan Türkiye’den gelen konukların kendileri açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Öztürkler, daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan’ı ayrı ayrı kabul etti.

Kabullerde karşılıklı hediye teatisinde

Özel ve beraberindeki heyet Başbakan Üstel tarafından kabul edildi

Başbakan Ünal Üstel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi heyetini kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Özel ve beraberindeki heyeti kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının direnişinde öncü olan isimleri andı. Üstel, “Bu mücadelenin ilk kıvılcımını yakan Dr. Fazıl Küçük’ü, Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Kıbrıs Türkü’nün Karaoğlan’ı Bülent Ecevit’i, koalisyon ortağı Necmettin Erbakan’ı ve bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Onların mücadelesi sayesinde bugün KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özel, CTP’yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

Ardından, heyetler arasında yaklaşık bir saat süren basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basına açıklama yapılmazken, CHP ve CTP heyetleri birlikte anı fotoğraf çektirdi.

Özel’in heyetinde; Eski Genel Başkan Murat Karayalçın, Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen ve Necati Yağcı, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek, Basın Danışmanı Şevket Yaman, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü ve Dış İlişkiler Uzmanı Enver Ömer Polat yer aldı.

Öte yandan, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Türkiye’den gelen ve Özgür Özel’in CTP ziyaretini öğrenen gaziler ve yakınları, parti binası önünde gördükleri Özel ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından Özel ve beraberindeki heyet, Şahali ve milletvekilleri tarafından uğurlandı.

TAM Parti’yi de ziyaret etti

Özel ve beraberindeki CHP heyeti, TAM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

TAM Parti Kurucusu Serdar Denktaş Denktaş, TAM Parti’nin Ecevit mavisi rengini özellikle tercih ettiğini belirterek, kendisinin sosyal adalete verdiği önemi, temel ilke olarak belirlediklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, “Müzakere ve mücadele ile hareket etmeyi merhum Rauf Raif Denktaş’tan öğrendik. Biz de Kıbrıs Türk halkının haklı davası her arenada savunmaya anlatmaya devam edeceğiz. KKTC’de yepyeni bir dönem başladı. Bunun hem KKTC için hem de TAM Parti için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.