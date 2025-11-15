Görmezden gelinemez

Kıbrıs Türk halkının bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman “Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa Kıbrıs Türk halkının da o kadar vardır” diyerek ilgili taraflara önemli bir mesaj verdi.

Kıbrıs Türk halkının sabırlı, ama aynı zamanda kararlı olduğunu vurgulayan Erhürman “Bu halk en zor koşullarda vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır. Kimse bizi görmezden gelemeyecek, yok sayamayacaktır. Dünyayla buluşmamızı kimse engelleyemeyecektir” dedi.

Kutlamalar Erhürman’ın konuşmayla başladı

KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın BRT’de yaptığı konuşmayla başladı. Konuşmasına herkesi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlayan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına ilişkin 15 Kasım 1983 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi’nin Kıbrıs Türk halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken sergilediği iradeyi açık biçimde ortaya koyduğunu ve yol gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkı yok sayıldı

Cumhurbaşkanı Erhürman, uzun süreden beri Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik bir müzakere masasının kurulmadığının herkesin malumu olduğunu belirterek, Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin donmuş olmasının, adada ve bölgedeki gelişmeler konusunda aynı sonucu doğurmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman “Bütün dünya bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa Kıbrıs Türk halkının da o kadar vardır. Ve Kıbrıs Türk halkı, egemenlik haklarının ihlal edilmesine, görmezden gelinmesine, yok sayılmasına izin vermeyecektir”dedi.

Kıbrıs Türk halkı sabırlıdır

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çözüm iradesine sahip olan ve bu iradeye sahip olduğunu defalarca kanıtlamış Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini ödemeye mahkum edilmesini adil bulmamızı, bunu içimize sindirmemizi kimse istemesin. Adada bizim irademize karşın çözüme ulaşılamadı diye gençlerimizin uluslararası spor müsabakalarında yer alamamasını, bilim insanlarımızın, sanat insanlarımızın, iş insanlarımızın dünyayla buluşmakta sınırlamalarla karşılaşmasını, ekonomimizin gelişmesinin önüne sürekli engeller çıkarılmasını, çocuklarımızın arasında annelerinin babalarının veya kendilerinin doğum yerine bakarak ayrımcılık yapılmasını kader diye kabullenmemizi kimse bizden beklemesin. Kıbrıs Türk halkı soğukkanlıdır, sabırlıdır ama aynı zamanda kararlıdır. Bu halk en zor koşullarda vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır. Kimse bizi görmezden gelemeyecek, yok sayamayacaktır. Dünyayla buluşmamızı kimse engelleyemeyecektir.”

Erhürman, “Bu zorlu mücadelede Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de her koşulda yanımızda olduğunu, sarsılmaz kardeşlik bağlarımız çerçevesinde gelecekte de kayıtsız şartsız yanımızda olacağını bilmek bizim en büyük güvencemizdir” dedi.

Cumhuriyet Korteji düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Korteji düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği kortejde, Lefkoşa bölge okullarından yaklaşık 3 bin öğrenci 100’er metrelik KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı taşıdı.

Korteje, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, bakanlık bürokratları ve Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Diren Çemberi Anıtı’ndan başlayan bando eşliğindeki kortejde, 100’er metrelik KKTC ve TC bayraklarının yanı sıra; Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın resimleri taşındı.

Cumhurbaşkanlığı’nda son bulan kortejin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencileri selamladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki program

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen programda, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tuna Ebru Akergül günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Şht. Tuncer İlkokulu öğrencisi Nudem Karadeniz “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ve Türk Maarif Koleji öğrencisi Mert Terzioğlu “Cumhuriyet’in Işığında” adlı şiiri okudu.

Ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Programın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

Bu arada KKTC’nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’a vekaleten Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ailesi katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın anıt mezara çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Erhürman’ın Anıt Defteri’ni imzalamasıyla son buldu.

İskele’de de yürüyüş düzenlendi

KKTC’nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle İskele Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamlığı, bölge okulları, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı. Bekirpaşa Lisesi önünde başlayan yürüyüş, Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda son buldu. Katılımcılar anıta ulaştıklarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Kimler mesaj yayımladı

Bu arada KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Din İşleri Başkanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği (KTEB), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN), Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık mesaj yayımladı.