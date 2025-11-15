DSP 40 yaşında

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Başbakanı Bülent Ecevit’in kurduğu Demokratik Sol Parti’nin (DSP) 40’ıncı yılında KKTC’deki törenlere katılmak üzere adaya gelen Genel Başkan Önder Aksakal, dün Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar’ı ziyaret etti.

“Kıbrıs hem Bülent Ecevit hem de Demokratik Sol Parti için büyük önem arz ediyor” diyen Aksakal, ziyaret sırasında şunları kaydetti:

“Bülent Ecevit’ten aldığımız feyz doğrultusunda onun koltuğunda oturan bir genel başkan olarak Ecevit’in strateji ve politikalarını her zaman canlı tutmaya geliştirmeye ve büyütmeye gayret sarf ediyoruz. Parti olarak 40’ıncı yılımızı kutluyoruz. Bülent Ecevit bunu bilinçli olarak yaptı ve KKTC’nin ilanından bir gün önce DSP’nin kuruluşunun gerçekleşmesini sağladı. Her yıl hem barış harekatının yıl dönümlerinde hem de KKTC’nin kuruluş yıldönümünde Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya özen gösteriyoruz.”

Akar: Ecevit unutulmaz

Reşat Akar da yaptığı kısa konuşmada, merhum Ecevit’e olan sevgi ve saygıdan söz etti. Akar şunları kaydetti:

“Bülent Ecevit hem Kıbrıs Harekatı nedeniyle hem de Türk siyasetine verdiği hizmetler nedeniyle gerçek anlamda çok değerli bir liderdir. Bunlar unutulamaz. Duruşu, temiz siyaseti ve kültürüyle çok önemli bir liderdi. Bu vesile ile bizler de partinizin 40’ıncı yılınızı kutlar nice uzun yıllar diliyoruz.”