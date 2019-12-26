10 yıla kadar hapisliği isteniyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gelecek olan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nigar D. isimli yolcu hakkında, "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca Nigar D.’nin oğlunun KKTC’de üniversite okuduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nigar D'nin, 18 Aralık tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen-Ercan Havalimanı seferini yapacak 144 yolcunun bulunduğu uçakta korkutucu ifadelerle bağırıp paniğe neden olduğu ve davranışlarıyla uçağın hareket etmesini engellediği vurgulandı.

Nigar D'nin, kolluk güçlerince yakalanarak dışarı çıkarıldığı aktarıldı.

Sanığın savcılıkça alınan ifadesinde, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkındaki dedikodular yüzünden sinirlendiğini, Kıbrıs'taki üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini ve yaptığı eylemleri reddettiğini söylediği belirtildi.

Korku ve paniğe neden oldu

İddianamede, olay günü uçaktaki 144 yolcu arasında korku ve paniğe yol açtığı, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunarak alıkoyduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Nigar D.'nin, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Nigar D. belirlenecek tarihte hâkim karşısına çıkacak.

Nigar D. 18 Aralık tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gelmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmıştı. Sanık uçakta sigara yakmış, çakmakla koltukları tutuşturmaya çalışmıştı.