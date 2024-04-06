100 bin lira ödedi

Ambulansa yol vermek için geri geri çıkan motosiklet sürücüsü 57 yaşındaki Zihni Yılmaz’a çarparak ölümüne neden olan İrfan Hasret dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılacak, teminat talep edildi.

Polis, kazanın 2 Nisan 2024 tarihinde saat 16.50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, İrfan Hasret’in yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, ambulansa yol vermeye çalışan Zihni Yılmaz’ın yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpıştığını söyledi.

Polis, kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, kazanın ardından sürücü Hasret’in tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.