100 günde bitecek

Uzun zamandan beri yarım kalan ve bölge halkının tepkesine yol açan Girne-Alsancak yolunun ikinci etap ihalesi tamamlandı. Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, 36 milyon 666 bin TL tutarındaki ihaleyi Aktunç&Tüfekçi Development şirketinin kazandığını açıkladı.

İhale süresinin 100 iş günü olduğunu belirten Yeşil, bugün yer tesliminin yapılacağını belirtti.

Bu arada Lefkoşa-Güzelyurt arası yol bakım ve onarım projesinin imzalandığını, bunun bedelinin 2 milyon 161 bin TL olacağını ifade etti.

Yeşil, Gazimağusa-Lefkoşa arası yol bakım işleri projesinin de bir milyon 544 bin Türk lirasına ihale edildiğini kaydetti.