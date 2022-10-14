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100 günde bitecek

Girne-Alsancak yolunun ikinci etabı için start verildi

100 günde bitecek

   Uzun zamandan beri yarım kalan ve bölge halkının tepkesine yol açan Girne-Alsancak yolunun ikinci etap ihalesi tamamlandı. Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, 36 milyon 666 bin TL tutarındaki ihaleyi Aktunç&Tüfekçi Development şirketinin kazandığını açıkladı.
   İhale süresinin 100 iş günü olduğunu belirten Yeşil, bugün yer tesliminin yapılacağını belirtti.
   Bu arada Lefkoşa-Güzelyurt arası yol bakım ve onarım projesinin imzalandığını, bunun bedelinin 2 milyon 161 bin TL olacağını ifade etti.
   Yeşil, Gazimağusa-Lefkoşa arası yol bakım işleri projesinin de bir milyon 544 bin Türk lirasına ihale edildiğini kaydetti.

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