Bir yıl süreyle cezaevinde

Sahte kimlik ile Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışırken fark edilen ancak bir yolunu bularak kaçmayı başaran Vedat Dilemre, 14 yıl sonra tutuklandı. Ledra Palas Kara Giriş Kapısı'nda 2008 yılında yaşanan olayda izini kaybettirmeyi başaran sanık, 6 Temmuz 2022 tarihinde ülkeye giriş yapmaya çalışırken, Ercan Havalimanı’nda tutuklandı. Yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık hakkındaki dava dün sonuçlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 10 Nisan 2008 tarihinde, saat 06.00 sıralarında üzerine kendi resmini yapıştırdığı Hasan Aydoğdu adına düzenlenen pasaportla güneye gitmeye çalışırken Ledra Palas Kara Giriş Kapısı'nda fark edildiği ancak kaçarak izini kaybettirdiği açıklandı. Sanığın

6 Temmuz 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.