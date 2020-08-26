 ‘Elektroşok verip  döverek öldürdünüz’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde öldürülen Kennedy Taombabwa Dede (28) cinayetinin bir numaralı sanığı olmasına rağmen suçsuz olduğunu iddia ederek, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve Simge Dağdur’u hedef gösteren Nadai Şanlı, iddia makamının sorgusuna tabi tutuldu. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, tüm suçlamaları diğer sanıklara yönelten Şanlı’ya, “Cinayetin başrolünde sen varsın. Diğer tüm sanıkları sen yönlendirdin” iddiasında bulundu. Savcı İldeniz, iddialarında Şanlı’ya hitaben, “Maktule elektroşokta verdin. Ciddi şekilde darp ta ettin ve sadece sen değil, beşiniz birden maktulü ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden oldunuz” dedi.

Onur, Ozan ve Simge’yi günah keçisi seçtin

Şanlı’yı sorgulayan İldeniz, sanığın, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve Simge Dağdur’u günah keçisi seçtiğini ve kendisi ile yeğeni olan diğer sanık Zekeriya Kurucu’yu, cinayetten izole etmeye çalıştığını ileri sürdü. Sanığın diğer sanıklardan 10 yaş büyük olduğunu ve onların üzerinde otoritesi olduğunu iddia eden İldeniz, telefon kayıtlarını da dinleterek, Şanlı’ya yönelik, “Adeta bir komutan edasında emirler yağdırdın” suçlaması yöneltti. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Şanlı’nın diğer sanıkları da suça teşvik ettiğini ileri sürerek, şu anda Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve 4 Simde Dağdur, senin yüzünden sanık kutusundadır” iddiasında bulundu. İldeniz, gönüllü ifadesinde suçunu kabul eden ve tüm sanıklar olarak maktüle vurduklarını söyleyen sanığın, mahkemedeki yeminli şahadetinde tam tersini söylediğini de belirterek, tüm delillerin Şanlı’nın suçu işlediğini açıkca gösterdiğini iddia etti.

Beşiniz de dövdünüz

İldeniz, iddialarına şöyle devam etti: “Maktule elektroşokta verdin. Ciddi şekilde darp ta ettin ve sadece sen değil, beşiniz birden maktulü ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden oldunuz.

Aracını Güney Kıbrıs’ta bıraktın, çünkü içi çamurlu ve sırılsıklamdı. Cinayetteki en büyük delildi. Türk polisi ulaşmasın diye aracı orada bırakıp, KKTC’ye geri döndün. İngiltere’ye de ailen yardım etmediği için gidemedin ve çaresizlikten dolayı KKTC’ye döndün. Burada gerçekleri anlatmıyorsun, kendin ve yeğenini meseleden çekip, diğer sanıkları günah keçisi ilan ediyorsun.”

Suçlamaları reddediyor

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz tarafından sıkı şekilde sorgulanan Şanlı, aleyhine getirilen suçlamaların tamamını reddederek, Kennedy Taombabwa Dede’ye en ufak müdahalede bulunmadığını, yalnızca kendisine vurmak istediği esnada bir yumruk attığını öne sürdü.

Yeni tanık dinlenecek

Nidai Şanlı’nın şahadet ve istintakının tamamlanmasının ardından, avukatı Ulaş Sabancı, yeni bir tanık dinletmek için mahkemeden süre talep etti. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, davayı yeni tanığın dinlenmesi için 27 Ağustos Perşembe gününe erteledi.