Boğazını sıktı

Girne’nin Zeytinlik bölgesinde koyun otlatma nedeniyle çıkan kavga mahkemelik oldu.

Arazisinde koyun otlattığı gerekçesiyle Ö.D. (E-32) isimli şahsı darp eden Hasan Bisikletçiler (29) şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Zeytinlik bölgesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda zanlının arazisi içerisinde koyun otlattığı gerekçesiyle Ö.D’nin boğazını sıktıktan sonra, darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, soruşturma yapıldığını ve gerekli ifadelerin alındığını açıkladı.

Zanlının askıda davası olmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.