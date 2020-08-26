Dört kişilik çete

Suna ERDEN

Bilişim sistemlerini kullanarak, çalıntı kredi kartı bilgileriyle internet üzerinden 180 bin TL’lik vurgun yapan Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinin direktörü Mehmet Karaöz (27), muhasebecisi Halit Sancak (33), çalışanı Volkan Şanal (24) ve sekreteri ve aynı zamanda sevgilisi M.Ç. (K-24) yakayı ele verdi.

Zanlıların Realglasskıbrıs.com isimli sahte web sitesi aracılığıyla 8 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullanıp, sanal pos cihazıyla işlem yaptıkları belirlendi.

Hesaplarından para çekilen şahısların bankalara başvurmasıyla vurgun ortaya çıktı.

Durum polise aktarılırken, zanlıların vurgunu 4 Temmuz-17 Ağustos tarihlerini arasında gerçekleştirdiği, daha sonra söz konusu internet sitesini kapattığı kaydedildi.

8 kişinin hesaplarından para çektiler

Haklarında ‘bilişim sistemleri kullanılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak’, ‘sahtekârlıkla para temini ‘ve ‘başkasının kimliğine bürünmek’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Realglass Cam Üretim ve Satış isimli işyerinin direktörü Mehmet Karaöz’ün 8 kişiye ait çalıntı banka kartları bilgilerini kullanarak, Realglasskıbrıs.com isimli web sitesi üzerinden alışveriş yapılmış gibi gösterip, sanal pos cihazından 22 çekim yapıp, toplam 180 bin TL elde ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Mehmet Karaöz’ün işyerinin muhasebecisi Halit Sancak’ın, kız arkadaşı ve işyerinin sekreteri M.Ç.’nin ve işyeri çalışanı Volkan Şanal’ın da sahtekarlıkla elde edilen 180 bin liraya kılıf uydurmak için 36 adet faturaya ve 88 adet sipariş fişine, cam saksı, duşa kabin ve muhtelif cam ürünlerinin satışlarından 180 bin TL elde edilmiş gibi göstermek için sahte faturalar ile birlikte sahte sipariş fişlerini düzenlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların bankanın şikâyeti üzerine 24 Ağustos 2020 tarihinde tutuklandıklarını söyledi.

Mehmet Karaöz’ün işyerinden üç laptop, cep telefonları, fatura, makbuz gibi belgeler, arabasından bazı belgelerin emare alındığını kaydeden polis, emarelerin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.