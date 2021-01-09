10’uncu can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta bir kişi daha Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 81 yaşındaki Serpil Hancıoğlu’nun ayrıca KOAH, pnömoni, diyabet, akut böbrek yetmezliği hastası olduğu da belirtildi. Hancıoğlu’nun bir süredir Nöroloji karantina servisinde yoğun bakımda entübel olduğu belirtildi.

Hancıoğlu’nun ölümüyle KKTC’de son bir haftada Covid-19 kaynaklı 4'üncü ölüm, 2020 yılının Mart ayından beri de 10'uncu ölüm gerçekleşmiş oldu.



Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 10:29