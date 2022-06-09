11 Nijeryalının çete faaliyeti: Tümü ihraç

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Nijerya uyruklu 11 kişinin çete faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Öğrenci izniyle ülkede kalan 11 kişinin, KKTC’de örgütlenme, çete lideri, çete üyesi olma ve çete faaliyetleri nedeniyle kamu güvenliğini tehdit eden tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğu belirtildi.

Bu 11 kişiden biri olan Musa Muazu Makorari’in 16 yıldır adada öğrenci izniyle ikamet ettiği, fakat okula gitmediği tespit edildi.

Musa’nın sürekli üniversite değiştirerek kayıt yenilediği, 16 yıl boyunca bu şekilde ülkede kalmayı başardığı bilgisi elde edildi.

Kripto para, bilişim suçları, kara para aklama gibi internet üzerinden yürütülen organize sanal suçları işlediği iddia edilen Musa’nın lider konumunda olduğu öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs’a birçok Nijeryalıyı öğrenci izni ile getirten Musa’nın onları istediği gibi yönlendirerek, çete oluştuğu bilgisi elde edildi.

Son model arabalara binen lüks villalarda yaşayan Musa’nın, 16 yıl boyunca herhangi bir işte çalışmadığı, sadece zaman zaman bazı eğlence organizasyonları düzenlediği öğrenilirken, suç geliriyle birçok imkan elde ettiği belirtildi.

Çete lideri olmasa da ikinci adam konumunda olan Nnamdi Nwosu’nun da yine sanal suçlar işlediği iddia edilirken, lüks bir yaşam sürdüğü, ev satın aldığı, kripto para işleriyle uğraştığı bilgisi elde edildi.

Tümü ihraç edilecek

Takibi ve tespiti zor olan sanal suçları işleyen ve şimdiye kadar hiç tutuklanmayan 11 kişiyle ilgili polisin hazırladığı rapor doğrultusunda ihraç kararı alındı.

Bakanlar Kurulu ülkede paravan izinlerle kalarak suç işleyen 11 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Tespit edilen isimler şöyle:

Etiosa Friday Igbineweka

Owenorisiede Ekhaguere

Chukwuemeka Reynolds Okoro

Omeiza Francis Aliu, Perewari Opukiri

Yakubu Sabo Abdullahi

Musa Muazu Makorari

Mustapha Adinoyi Abdulraheem

Osi Jeremiah Uduimoh

Oladapo Kunle Shittu

Nnamdi Nwosu