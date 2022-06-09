İhale iptal oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, liman yolu üzerinde bulunan tadilat için boşaltılan 112 Acil Servis İstasyonu kaderine terk edildi.

Tadilat için geçtiğimiz ekim ayında boşaltıldıktan sonra ihaleye çıkılan binanın yapım işlerini alan firma döviz kurlarındaki yükselişten dolayı zarar ettiğini belirterek, çekildi.

Firma ceza ödemeye razı olup, tadilatı durdururken, bina içerisindeki eşyalar çürümeye yüz tuttu. Etrafı insan boyuna yaklaşan otlarla çevrilen binanın tadilatı için yeni bir ihaleye de çıkılmadı.

Gazimağusa sakinleri, duruma tepki göstererek, 112 Acil Servis İstasyonu’nun kaderine terk edilmesini eleştirdi.

Firma cezaya razı

Diyalog muhabirinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre; liman yolunda bulunan 112 Acil Servis İstasyonu tadilat amaçlı boşaltıldı ve ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanarak, tadilatı üstlenen firma geçtiğimiz Kasım ayı itibarı ile çalışmalara başladı. Ancak döviz kurlarında yaşanan aşırı yükselme nedeniyle zarar eden firma, ceza ödemeyi de göze alarak tadilatı durdurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın yeniden ihaleye girmemesi nedeniyle de 112 istasyonu binası öylece bırakıldı.

Yazıklar olsun

Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar, istasyonun harabe haline dönüştüğünü, istasyona ait eşyaların açıkta durduğunu, bir zamanlar ambulansların kullandığı park alanındaki otların ise insan boyunu yaklaştığını ifade etti.

Vatandaşlar, “Geçtiğimiz Ekim ayına kadar ambulansı aradığımızda kaç dakika içerisinde olay yerine ulaşırdı, şimdi bölgeye gelmesi en az 10 dakikayı buluyor. Bu bina boşuna mı masraf yapıldı, şimdi ise atıl vaziyette bırakıldı, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.