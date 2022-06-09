Suç patlaması

Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Ekiplerin iki ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde kontrol edilen 505 araçtan 188’inin sürücüsüne ceza yazıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler, 21.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Lefkoşa ‘da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 265 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 151 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. 9 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Ayrıca, trafik denetimleri kapsamında kontrol amaçlı durdurulan bir araçta tecavüzi alet bulunarak, emare olarak alındı ve bahse konu araç sürücüsü tutuklandı.

İskele bölgesinde trafik ekiplerinin denetimleri sonucu 240 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 37 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.