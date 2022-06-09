Sabıkası var

Suna ERDEN

Güngör köyü yakınlarında gece yarısı gerçekleştirilen Hayalet Operasyonu’nda zuladaki uyuşturucu maddeyi almaya gittiklerinde suçüstü yakalanan Seyit Çoban ile Mehmet Alkış dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmaya çıkarılan zanlılar hakkındaki olguları bir kez daha aktarılarak, teminat talep edildi. Mahkeme benzer suçları olan Mehmet Alkış’ın tutuklu yargılanmasına emir verirken, Seyit Çoban teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Güngör köyü civarında, ağaçlık alanda moloz yığınları arasında uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis memuru, bölgede yapılan kontrolde beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında dört ayrı şeffaf naylon içerisinde 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını belirten polis, daha sonra pusu görevine başlandığını açıkladı.

İkisi de kaçmaya çalıştı

Polis, 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 21.30 sıralarında Mehmet Alkış'ın yolcu olarak bulunduğu, Seyit Çoban'ın kullandığı aracın uyuşturucu maddenin bulunduğu bölgeye geldiğini söyledi.

Polis memuru, Mehmet Alkış'ın araçtan indiğini, karanlık olduğu için telefonunun ışığı ile yolunu gördüğünü ve maddelerin olduğu yere gelip uyuşturucuyu aldığını ifade etti.

Polis, bu esnada pusuda bekleyen ekiplerin ortaya çıktığını ve zanlıyı gözaltına almaya çalıştığını ancak Mehmet Alkış'ın elindeki telefonla görevli memurun kulak arkasına vurup kaçmaya çalıştığını açıkladı.

Polis, Mehmet Alkış'ın makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiğini, kaçmaya çalışan Seyit Çoban’ın da yakalandığını belirtti.

Polis, Mehmet Alkış'ın üzerinde yapılan kontrolde 140 Euro ile 320 TL nakit para bulunduğunu dile getirdi.

Polis, zanlıların uyuşturucuyla ilgili bilgileri olduklarına ve almaya geldiklerine dair sözlü beyanları olduğunu söyledi.

Polis, her iki zanlının da ikametgâhlarında arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Mehmet Alkış’ın 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Seyit Çoban ise 10 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.