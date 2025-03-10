Koşulları denetledi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Gardiyanoğlu,”Önceliğimiz yaşlılarımıza hak ettikleri bakım ve özeni göstermek” dedi. Gardiyanoğlu, “Denetimlerimiz ve ziyaretlerimiz habersiz olarak aralıksız devam edecek. Benzer ziyaretlerimizi diğer birimlerimizde de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Gardiyanoğlu habersiz gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kalkanlı Yaşam Evi koşullarını denetledi, yetkililerle görüştü.

Gardiyanoğlu, Yaşam Evi’ndeki yaşlılarla da sohbet etti, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gardiyanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımızın hak ettikleri bakım, saygı ve özeni görmesi her zaman önceliğimizdir. Denetimlerimiz ve ziyaretlerimiz habersiz olarak aralıksız devam edecek. Benzer ziyaretlerimizi diğer birimlerimizde de sürdüreceğiz. Tüm gayemiz hizmet verdiğimiz alanlarda kalite standartlarımızı daha da yükseltmek. Bu çerçevedeki çalışmalarımız kesintisiz sürecektir.” ifadelerini kullandı.

Köy kadın kursları ve istihdam projelerini inceledi

Bakan Gardiyanoğlu, ayrıca Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ile köy kadın kursları ve istihdam projelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan Gardiyanoğlu, kırsal kesimdeki kadınların işgücü piyasasına katılımını desteklemek için Bakanlık ve belediye arasında işbirliği yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sürdürülen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında eğitim alan ve ticari hayata atılmak isteyen kadınlara dört yıl boyunca sosyal güvenlik desteği verileceğini ifade eden Gardiyanoğlu, proje ile kırsal kesimdeki kadınları evlerinden çıkarmayı ve üretmelerini sağlayarak sosyal güvenlik sistemine dahil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin kadınlara yönelik meslek kursları düzenleyen örnek ve alt yapı açısından önde giden bir belediye olduğunu belirten Gardiyanoğlu, birçok belediyeden de kadınlara yönelik meslek eğitim kursları düzenlenmesi için talep geldiğini söyledi.

