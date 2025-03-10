Boğaz polis karakolunda tutuklu bulunan şahıs yaşamına son verdi

Boğaz Polis Karakolu’nda “Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp (Kadına Şiddet)” suçlarından tutuklu bulunan Türkmenistan uyruklu 41 yaşındaki Eziz Sapartagaganov, 10 Mart 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında hücresinde yaşamına son verdi.

Polis raporuna göre, Sapartagaganov hücresinde bulunan battaniyenin yan kısmındaki şerit kumaş parçasını sökerek hücre kapısına bağladı. Olay yerine çağrılan görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.