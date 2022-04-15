Akaryakıt zamlandı

Akaryakıt fiyatlarına litre başına 70 kuruş ile 1,29 TL arasında değişen zam yapıldı. Gece yarısından sonra yürürlüğe giren zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 17, 44 TL’den 18,14’e,

98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 17,68’den 18,38’e, Euro dizelin litresi 18, 49’dan 19,78 TL’ye yükseldi. Gazyağında ise fiyat değişikliğine gidilmedi.

Akaryakıt fiyatlarında 8 Nisan 2022 tarihinde indirime gidilmişti.



Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 10:16