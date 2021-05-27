120 bin lira uçtu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da nişanlısının evinden 120 bin liralık altın takı çaldığı iddia edilen Gözde Atmaca ile suç ortağı olduğu ileri sürülen Kadriye Mirka gözaltına alındı. İki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Gözde Atmaca’nın, nişanlısının evinden Y.K isimli kadına ait yatak odasında muhafaza edilen muhtelif sayıdaki altınları çaldığı, Kadriye Mirka’nın ise takıları kuyumculara sattığı ileri sürüldü.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlıların, içerisinde bulunduğumuz Mayıs ayında, farklı günlerde, Akdoğan’da, Y.K isimli şahsa ait evin yatak odasından, muhtelif sayıda erkek ve kadın altın takılarını sirkat ettiklerini ve kuyumculara sattıklarını söyledi.



Polis olayın 24 Mayıs 2021 tarihinde kendilerine intikal ettiğini ve yürütülen soruşturmada zanlıların gözaltına alındığını belirtti.Savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine polis, konu altınların miktar ve değerinin tam netleştirilmediğini ancak Y.K.’nin altınların değerinin 120 bin TL değerinde olduğunu belirttiğini anlattı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.