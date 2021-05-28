‘Ben öldürmedim’

Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürdüğü iddia edilen emekli Yarbay Korkut Eken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eken, “Kutlu Adalı’yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteci ile ne işim olur? PKK ile mücadelem var” dedi. Atilla Peker’le KKTC’ye gittiğini doğrulayan Korkut Eken, Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı:

Soru: Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız…

Yanıt: Şöyle bir olay oldu; Hasan Paşa (Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a, ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet’te Özel Harekat Polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı doğru, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.

Soru: Atilla Peker’i siz mi çağırdınız?

Yanıt: Evet, doğru ben çağırdım. Atilla Peker’le KKTC’ye gittim. PKK’nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK’nın yaralılarını Kıbrıs’a götürdüğünü tespit ettik. Rum kesiminde tedavi edildikten sonra Yunanistan’da bulunan Lavrian kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim.

Soru: Sivil Savunma Daire Başkanı Albay Galip Mendi’yi ziyaret edip araç aldınız mı?

Yanıt: O dönem Albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke’ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci kutlu Adalı’nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak C. Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker’e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker’in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum.



Soru: Gazeteci Kutlu Adalı’yı sizin öldürdüğünüz ya da öldürttüğünüz öne sürülüyor…Yanıt: Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı’yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Eee bizi kim kollayacak. Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim bir ilgimin olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani ‘Korkut Eken’in bir ilgisi yoktur’ diyecek adam. ‘Allahtan korkun’ diyen yok maalesef.Soru: Kutlu Adalı suikastıyla niçin gündeme geldiniz?Yanıt: Vallahi, billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2,5 yıl hapis yattım.Soru: Adınız peki niçin gündeme getiriliyor?Yanıt: Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Albüm yaptırdım onu size göndereceğim. Ben öldükten sonra yayınlamak serbest. Çok emek verdim Saygı Bey dağlarda bayırlarda ömrüm geçti. Günah. Bu kadar taciz olur mu ya. Kim koruyacak Korkut Eken’i.Soru: İddiaların araştırılması için siz de Cumhuriyet Savcılığı’na başvuracak mısınız?Yanıt: Tabi ki başvuracağım, hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim. Bu Susurluk, faili meçhulleri biliyorsam kendi adıma şerefsizim. Ben özel harekat polislerini sadece eğittim. Ben, PKK ile mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum Kutlu Adalı’yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteci ile ne işim olur? PKK ile mücadelem var.